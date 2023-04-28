الداخلية بغزة وصول 178 مواطناً وطالباً عائدين من السودان عبر معبر رفح

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أنه وصل 178 مواطنًا من الطلاب والعائلات من جمهورية السودان اليوم الجمعة، بعد فتح معبر رفح استثنائيًا لتسهيل عودتهم، في ظل الأحداث الدائرة هناك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، خلال مداخلة عبر قناة الأقصى الفضائية، مساء الجمعة، أن هناك أعدادًا أخرى من المواطنين ستصل خلال الأيام القادمة.

وأشار البزم إلى أن أطقم هيئة المعابر والحدود وأجهزة وزارة الداخلية عملت على تسهيل وصول العائدين وإجراء كل الترتيبات اللازمة لذلك.

وقال المتحدث باسم الداخلية: "نجري التواصل اللازم مع الأشقاء في مصر من أجل تسهيل عودة المتبقين من أبناء شعبنا في السودان".