اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال بطولكرم

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مدينة طولكرم فجر اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية، بأن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم نور شمس في مدينة طولكرم.

بدورها، قالت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم): :"يا جماهير شعبنا العظيم جنودكم الآن يتصدون لاقتحام جيش الاحتلال في مدينة طولكرم و مخيمها جنباً إلى جنب مع باقي فصائل المقاومة نرجو من الجميع اخذ الحيطة والحذر وعدم تناقل معلومات المقاومين أو تصويرهم وعدم تناقل الإشاعات التي من الممكن تشتيت إخوانكم وجنودكم".

يتبع ..