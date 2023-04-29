الطقس: كتلة هوائية باردة وزخات متفرقة من الأمطار

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن كتلة هوائية باردة نسبياً وامتدادا ضعيفا لمنخفض جوي يؤثر على البلاد اليوم السبت، لذا يكون الجو غائمًا جزئياً إلى غائم بارداً نسبياً نهاراً وباردًا في ساعات الليل ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية.

وتوقعت أن تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.