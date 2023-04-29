وكيل التعليم (للرسالة): سنذلل العقبات أمام الطلبة الوافدين من السودان

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد أبو ندى، أن وزارته ستسعى للتواصل مع الطلبة العائدين من السودان، بعدما استقبلتهم بالأمس أثناء عودتهم.

وقال أبو ندى في تصريح مقتضب خاص بـ"الرسالة نت" إن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات أمام الطلبة، لمن شاء أن يستكمل دراسته في جامعات الوطن بغزة.

وأوضح أن الوزارة استقبلت الطلبة ضمن وفد برئاسة وكيل الوزارة المساعد الدكتور إبراهيم القدرة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أمس الجمعة، وصول 178 مواطنًا من الطلاب والعائلات من جمهورية السودان، بعد فتح معبر رفح استثنائيًا لتسهيل عودتهم، في ظل الأحداث الدائرة هناك.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، في تصريح صحفي، أن هناك أعدادًا أخرى من المواطنين ستصل خلال الأيام القادمة.

وقال المتحدث باسم الداخلية: "نجري التواصل اللازم مع الأشقاء في مصر من أجل تسهيل عودة المتبقين من أبناء شعبنا في السودان".