الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 84 على التوالي

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 84 على التوالي، رفضا لاعتقاله، وسط تحذيرات من استشهاده بأي لحظة؛ بسبب تفاقم خطورة وضعه الصحي.

وكان محامي الأسير عدنان أوضح بأن محكمة الاحتلال قررت تأجيل جلسة محاكمته من الخميس الماضي إلى يوم غدٍ الأحد، كما رفضت طلبًا بالإفراج عنه بكفالة.

ووفق نادي الأسير، فإن الأسير عدنان حضر جلسة المحاكمة الأخيرة عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)، مشيرًا إلى أنه فقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة.

وأكدت رندة موسى زوجة الأسير عدنان، أنه لا معلومات حتى اللحظة عن الوضع الصحي لزوجها بعدما طرأ تدهور على وضعه الصحي ونُقل على إثره إلى مستشفى في الداخل الفلسطيني المحتل.

وكانت وزارة الأسرى والمحررين في غزة قالت: إن "تهديد نيابة الاحتلال العسكرية بتنفيذ عملية تغذية قسرية للأسير الشيخ خضر عدنان تطور خطير وسيكون له نتائج كارثية".

وحذرت الاحتلال من الإقدام على تغذية قسرية للأسير عدنان.

في الخامس من فبراير الماضي، أعلن الأسير عدنان أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في عرابة، وعاثت فيه خرابًا قبل أن تعتقله.

يذكر أن عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ 12 اعتقالًا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام رفضًا لاعتقاله، علمًا أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.