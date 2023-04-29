ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة في السودان إلى 411

أعلنت نقابة أطباء السودان، يوم السبت، عن ارتفاع أعداد القتلى والمصابين خلال الاشتباكات المسلحة العنيفة الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الثاني عشر على التوالي.

وقالت النقابة، في بيان صحفي: "إن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة لليوم الثاني عشر على التوالي، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير في العاصمة والأقاليم".

وأضافت "ارتفع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات لــ(411) حالة وفاة بين المدنيين، و(2023) حالة إصابة بين المدنيين، ويوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

ولفتت النقابة إلى سقوط عديد من القتلى والإصابات في أحداث الاقتتال الأخيرة في مدينة الجنينة، "والتي نسعى لحصر ضحاياها، وحتى اللحظة حصرنا عدد (89) وفاة، ولم نتحصل ولا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات، كما أن جميع المستشفيات بالمدينة خارج الخدمة".

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة و65 مصابًا من المدنيين، أمس الجمعة.

وتجددت صباح يوم السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع)، بمناطق متفرقة في العاصمة الخرطوم، رغم الهدنة.

وأفاد شهود عيان، بأن أصوات المدافع دوت وسط الخرطوم حول محيط القصر الرئاسي وقيادة الجيش.

كما شهدت المناطق الجنوبية للخرطوم اشتباكات متفرقة بين الطرفين، وفق الشهود.

ويأتي تجدد الاشتباكات في ظل استمرار عمليات النزوح من الخرطوم إلى الولايات المجاورة بسبب سوء الوضع الأمني.

فيما يشهد الوضع الصحي بمناطق الاشتباك تدهورا كبيرا جراء توقف العديد من المستشفيات عن الخدمة لنقص الكوادر والمعدات الطبية.

ومساء الخميس، أعلن الجيش السوداني و(الدعم السريع) في بيانين، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية، بناء على مساع أمريكية سعودية.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و (الدعم السريع) بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).