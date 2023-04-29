الاحتلال يواصل حصار مدينة أريحا لليوم الثامن

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، لليوم الثامن على التواالي، حصار مدينة أريحا، وتشديد إجراءاتها العسكرية على الحواجز التي تقيمها على مداخل المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية بحواجز عسكرية، وتوقف مركبات المواطنين وتدقق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وتقيم قوات الاحتلال حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا (هيئة التدريب) و(المعرجات)، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم عقبة جبر، والمدخل الشرقي (البوابة الصفراء).

يذكر أن قوات الاحتلال (الإسرائيلي) انتهجت مؤخرا سياسة إغلاق الحواجز وتشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية كإجراء عقابي.