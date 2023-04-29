هذه المواقع الحساسة تم اختراقها في (إسرائيل)

أعلنت مجموعة هاكرز تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، اختراقها عدد من المواقع الالكترونية المهمة والحساسة في (إسرائيل)، ما أدى لتعطيلها وخروجها عن الخدمة.

وذكرت المجموعة في قناتها على تطبيق "تلغرام"، أنها اخترقت المواقع الالكترونية لشركة "رفائيل" للصناعات العسكرية، وشركة الصناعات الجوية " IAI"، وشركة تصنيع الأسلحة (الإسرائيلية) " iwi".

إضافة لذلك، تم اختراق موقع "إيفيجلو" الخاص بتشغيل وتطوير منظومة صفارات الإنذار، والمسؤول عن إرسال الإشعارات لجميع المستوطنين أثناء الحروب.

وقالت مجموعة الهاكرز إنها اخترقت موقع قوات الهاجاناة الإرهابية "Haganah Defense force"، وشركة "United Parcel Service"، وفي وقت سابق اخترقت أيضًا موقع جهاز الموساد، وموقع التأمين الوطني (الإسرائيلي).

وعلى الصعيد الإعلامي، أوضحت أنها استطاعت اختراق تطبيق "هامل Hamel" الإخباري، واسع الانتشار في صفوف (الإسرائيليين)، وموقع صحيفة (إسرائيل اليوم)، وقبلها مواقع صحيفة معاريف وهآرتس ويديعوت أحرنوت وجلوبس والقناة 12 موقع 0404، وراوتر.

ومنذ مطلع ابريل / نيسان الجاري، تصاعدت الهجمات الإلكترونية على أهداف (إسرائيلية) بعد الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال مؤخرًا ولاسيما بحق المسجد الأقصى والمعتكفين داخله في شهر رمضان المبارك.