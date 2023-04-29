حسم مصير استبعاد برشلونة من المشاركة في أبطال أوروبا

أثيرت الشكوك خلال الأسابيع الماضية، حول مصير برشلونة من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بسبب قضية خوسيه نيجريرا، النائب السابق للجنة الفنية للحكام بالدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة، اتهامات من المدعي العام الإسباني، بمنح دفعات مالية مشبوهة إلى نيجريرا، مقابل الحصول على خدمات استشارية.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللجنة التي يجب أن تمنح التراخيص قبل 15 مايو/آيار المقبل، ستسمح لبرشلونة بالمشاركة الأوروبية.



وأضافت "حتى الآن لا يوجد أي سبب واضح يقود أعضاء اللجنة إلى طرد برشلونة من المنافسات القارية".



وتابعت الصحيفة "من الممكن أن تتدخل لجنة الانضباط، بمجرد حصول البارسا على الترخيص، ويجوز لها رفض مشاركة برشلونة".



وأوضح التقرير، أن لجنة الانضباط تعد هيئة أخرى بمستوى مختلف، ولا زالت التحقيقات جارية، علما بأنه لا تتوفر معلومات ضد البارسا.



وأفادت الصحيفة "حال عدم وجود مسار قانوني واضح، فإن الاتحاد الأوروبي لن يخاطر باتخاذ قرار مثير للجدل".