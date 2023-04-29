45 فيلما في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

يشارك 45 فيلماً من 12 دولة عربية في الدورة الـ13 لمهرجان مالمو للسينما العربية، والذي انطلقت فعالياته أمس الجمعة ويستمر حتى الرابع من مايو/ أيار المقبل، حيث سيُفتتح المهرجان بفيلم فلسطيني.

ويتنافس 18 فيلما طويلا و27 فيلما قصيرا من مصر والسعودية والسودان والأردن والعراق ولبنان وقطر وفلسطين وتونس إلى جانب شركات إنتاجية من 11 دولة عربية.

ويفتتح المهرجان الفيلم الفلسطيني "حُمّى البحر المتوسط" للمخرجة والمؤلفة الفلسطينية مها حاج، وهو إنتاج فلسطيني ألماني فرنسي قبرصي مشترك.

وحاز الفيلم جائزة أحسن سيناريو من مهرجان "كان" السينمائي في دورته الماضية، كما شارك في العديد من المهرجانات منها شيكاغو وطوكيو وسراييفو وهونغ كونغ.

وتدور أحداث العمل في مدينة حيفا الفلسطينية، وتتناول أزمة يتعرض لها رجل أربعيني يعاني من الاكتئاب، ويبدأ في صداقة مع جاره النصّاب؛ ما يوقعه في العديد من المواقف، والفيلم يشارك في بطولته عامر هليهل وأشرف فرح وعنات حديد وسمير إلياس.

وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 12 فيلما، حيث تتكون لجنة التحكيم من المنتج التونسي توفيق قيقة، والممثلة المصرية هنا شيحة، والناقدة المقدونية مارينا كوستوفا، والممثلة اللبنانية ندى أبو فرحات، ومهند البكري مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وإلى جانب عروض الأفلام، ينظم مهرجان "أيام مالمو لصناعة السينما" بمشاركة منتجين وموزعين وخبراء سينمائيين بهدف تحفيز التعاون والإنتاج المشترك، وزيادة فرص توزيع الأفلام.

ويعد مهرجان مالمو للسينما العربية الذي تأسس عام 2011، أكبر نافذة للسينما العربية بالدول الإسكندنافية.