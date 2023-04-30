تفاصيل طقس فلسطين حتى نهاية الأسبوع الحالي

توقّع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء السبت، تفاصيل طقس فلسطين والحالة الجوية التي ستشهدها البلاد خلال الأيام القادمة.

وكتب الراصد العلامي في تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، ما يلي: "استمرار بقايا الكتلة الباردة غدًا الأحد، وطقس ربيعي لطيف نهارًا الإثنين والثلاثاء، وصيفي نحو نهاية الأسبوع".

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، يكون الجو خلال هذه الليلة، غائمًا جزئيًا وباردًا خاصة في المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط مع ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدًا الأحد، يكون الجو غائمًا جزئيًا باردًا نسبيًا نهارًا، وباردًا في ساعات الليل، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحوالي 5 -6 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، وتميل الأجواء إلى الاستقرار ليلًا، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط مع ارتفاع الموج.

ويوم الإثنين، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف لطيفًا نهارًا وباردًا في ساعات الليل، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ربيعيًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.