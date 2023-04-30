الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

لماذا أوقفت بريطانيا أكبر صفقة استحواذ بتاريخ ألعاب الفيديو؟

الرسالة نت- وكالات

تلقت صفقة استحواذ شركة مايكروسوفت على "أكتيفيجن بليزارد" البالغة قيمتها 69 مليار دولار، ضربة عنيفة، إذ عارضت هيئة الرقابة البريطانية لمكافحة الاحتكار تنفيذ الصفقة، قائلة إنها "ستضر بالمنافسة"، لا سيما بالنسبة للألعاب السحابية.

وكانت الصفقة ستكون الأكبر في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو في حال إتمامها، لكنها واجهت معارضة شديدة من شركة "سوني"، كما خضعت للتدقيق من جانب المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا، بسبب مخاوف من أنها ستمنح مايكروسوفت السيطرة على الألعاب الإلكترونية.

رئيس مايكروسوفت، براد سميث، انتقد القرار، قائلا إنه "أكثر أيام مايكروسوفت سوداوية في بريطانيا"، مهددا بنقل عمليات الشركة إلى الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أنه "أكثر ودية" من لندن.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282193

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من تكنولوجيا

تم نسخ الرابط بنجاح.