النيابة تدعو المواطنين إلى تسليم الأرباح التي تحصلوا عليها من (إليت)

ثمنت النيابة العامة مبادرة بعض المواطنين، وحرصهم النابع من التزامهم بالقيم الدينية والمجتمعية قبل الواجب القانوني، بقيامهم بإعادة ما تحصلوا عليه من مبالغ مالية وصفتها شركة تكنو إليت بالأرباح إدعاء منها بذلك، وقيامهم بإيداع تلك المبالغ لدى النيابة العامة.

وتدعو النيابة العامة كافة المواطنين الذين تحصلوا على مبالغ مالية وصفت بـ (الأرباح) تزيد عما قاموا بإيداعه لدى الشركة المذكورة، العمل على تسليمها للنيابة العامة في أسرع وقت، وذلك من خلال توجههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، لكونها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة.

كما تحذر النيابة العامة من نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشركة المذكورة، والتقيد بما يصدر عن الجهات المختصة بالخصوص.

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