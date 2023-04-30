نيوكاسل يضع عقبة في طريق صفقة مميزة لبرشلونة

انسحب نادي برشلونة، من سباق التعاقد مع صفقة مميزة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد انسحب برشلونة من صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان.



وأشارت إلى أن الصفقة تعقدت أمام برشلونة، عقب دخول نيوكاسل في السباق، واستعداده لتقديم 35 مليون يورو لنقل بروزوفيتش إلى البريميرليج.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الرقم الذي يعرضه نيوكاسل يونايتد، مقنع تماما لإدارة إنتر ميلان.



وذكرت العديد من التقارير، أن برشلونة كان يضع مارسيلو بروزوفيتش كخيار رئيسي في الميركاتو الصيفي، إذا فشل في تجديد عقد لاعبه المخضرم سيرجيو بوسكيتس.



وخسر بروزوفيتش مكانه الثابت في التشكيل الأساسي للمدرب سيموني إنزاجي، خلال معظم مباريات الدور الثاني من الدوري الإيطالي.