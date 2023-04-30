التعليم العالي (للرسالة): سنبذل جهدنا لمساعدة الطلبة العائدين من السودان

قال وكيل وزارة التعليم المساعد للتعليم العالي الدكتور إبراهيم القدرة، إنّ وزارته ستبذل جهدها لمساعدة الطلبة العائدين من السودان، خاصة من يرغب إكمال دراسته في الجامعات الفلسطينية بغزة.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد أبو ندى، قد أكدّ أن وزارته ستسعى للتواصل مع الطلبة العائدين من السودان، بعدما استقبلتهم بالأمس أثناء عودتهم.

وقال أبو ندى في تصريح مقتضب خاص بـ"الرسالة نت" إن الوزارة ستعمل على تذليل العقبات أمام الطلبة، لمن شاء أن يستكمل دراسته في جامعات الوطن بغزة.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الجمعة، عن وصول 178 مواطنًا من الطلاب والعائلات من جمهورية السودان، بعد فتح معبر رفح استثنائيًا لتسهيل عودتهم، في ظل الأحداث الدائرة هناك