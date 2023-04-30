موقع عبري: صواريخ لبنان الأخيرة أشعلت الخلاف بين الموساد وأمان

كشف موقع واللا العبري مساء يوم الأحد، النقاب عن وجود خلاف جوهري بين شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" و"الموساد" حول تقييم سياسة إيران وحزب الله تجاه (إسرائيل)، وما إذا كان حزب الله ضالع في إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في شمال إسرائيل، قبل ثلاثة أسابيع.

ونقل الموقع عن مصادر سياسية أمنية قولها، إن تقييم "أمان" يشير إلى أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، لم يكن يعلم بأنه ستطلق قذائف صاروخية من جنوب لبنان، فيما يعتبر تقييم الموساد عكس ذلك.

وأضافت المصار، أن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، تبنى تقييم "أمان" ورفض تقييم الموساد.

وفي حينه حمّلت (إسرائيل)، حركة حماس المسؤولية عن إطلاق ناشطين تابعين لها في جنوب لبنان لهذه القذائف الصاروخية.