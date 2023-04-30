أكد رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني عماد زقوت، على أن الأمانة العامة لنقابة الصحفيين والقائمين على النقابة ما زالوا يتعاملون مع الجسم الصحفي من خلال مهزلة "الانتخابات" ومحاولة القيام بعمل "مسرحي" بعد المؤتمر الاستثنائي الذي جرى من خلاله استثناء عدد كبير من الصحفيين وعدد كبير من الكتل الصحفية.

وأوضح زقوت لـ "شبكة قدس" أن الكتلة سبق وأن حذرت من أن الانتخابات المقبلة ستكرر التجارب السابقة وسيبقى الحال على ما هو عليه في ظل وجود فصائل فلسطينية داعمة ومتحالفة مع الإطار الحالي الذي يقود نقابة الصحفيين الفلسطينيين ممثلاً بالجبهتين الشعبية والديمقراطية.

وحمّل رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني، الجبهتين الشعبية والديمقراطية المسؤولية عما يحصل في نقابة الصحفيين بشكلها الحالي نتيجة توفير ما أسماه "غطاء" لحركة فتح للاستمرار في شكل النقابة الحالي بالرغم من الحديث في أكثر من مرة بضرورة إجراء انتخابات تشارك فيها كل الكتل الصحفية وتعمل على ترتيب العضويات وترتيب ما يتعلق بملف الانتخابات.