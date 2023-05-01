الشرطة تغلق مدينة أصداء الترفيهية جنوب غزة

قررت الشرطة إغلاق مدينة "أصداء" الترفيهية بخانيونس مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ إجراءات السلامة في المكان، عقب وفاة طفل داخل حديقة الحيوان بالمدينة مساء اليوم.

وأعلن العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة وفاة طفل يبلغ (6 سنوات) متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها من قبل أسد داخل حديقة للحيوان بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح البطنيجي، في تصريح صحفي مقتضب، وصل "الرسالة نت"، أن الطفل تسلق الطفل داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدى لإصابته ومن ثم وفاته.

وأكد أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة.