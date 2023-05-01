اجتماع قيادي موسع لجيش الاحتلال لبلورة إستراتيجية مواجهة الجبهات

بدأت الهيئة القيادية في جيش الاحتلال اجتماعات موسعة ابتداءً من اليوم وعلى مدار 48 ساعة وذلك سعياً لبلورة خطة قتال متعددة السنوات.

وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال أن أعضاء هيئة الأركان والقيادة العليا في جيش الاحتلال وعلى رأسها قائد الأركان هرتسي هليفي عقدت اليوم ورشة عمل موسعة تستمر ليومين وذلك لبلورة خطة العمل السنوية على شتى الجبهات.

وجاء على لسان "هليفي" قوله في افتتاح الورشة التي تأخر عقدها على ضوء الأحداث المتفجرة على عدة جبهات ان الورشة ستحدد أساليب استخدام القوة والنظرية العسكرية القتالية للسنوات القادمة.

وأضاف قائلاً :" انشغلنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مسائل معقدة ما بين الجيش والمجتمع ، بينما سنتفرغ خلال اليومين القادمين لبلورة استراتيجية عسكرية مع التشديد على تشكيلات القوة في حرب متعددة الجبهات".

وشدد هليفي على ان الجيش مستعد ويواصل استعداداته سعياً للوقوف أمام التحديات المستقبلية.

فيما عقدت الورشة في معسكر "دايان" في منطقة غليلوت ، حيث سيتناقش الحضور في التحديات العملياتية القائمة ومدى استعداد الجيش على شتى الجبهات وذلك نظرية استخدام القوة.