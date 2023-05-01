مقال: الخبير القانوني سلمان أبو ستة يكتب: مذكرة لرئيس المفوضية

تحياتي

قمت بترجمة رسالتك للغة العربية كي تكون بمتناول القارئ الفلسطيني والعربي ، أرفق لكم الترجمة

ترجمة لرسالة مفتوحة إلى مدام أورسولا فون دير لين رئيس المفوضية الأوروبية

صاحبة السعادة لقد ألقيت خطابا هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء إسرائيل أشدت فيه بتأسيسها .

من المدهش بالنسبة لشخص في موقعك ، أن يكون لديه الكثير من الأخطاء في الوقائع والأحكام المضللة ، وانتهاك القانون الدولي ، والانحراف عن القواعد الأساسية للعدالة.

لقد هنأت إسرائيل بمرور 75 عام على وجودها على مساحة 20،500 كيلومتر مربع ، أي 78٪ من فلسطين. لم يتم الحصول على كيلومتر مربع واحد من هذه المنطقة بأي وسيلة قانونية أو عادلة.

ستة في المائة تم الحصول عليها من خلال التواطؤ البريطاني الغادر، و 72٪ عن طريق الغزو العسكري.

كيف تهنئين نظاما استولى على هذه الأرض بإراقة دماء الأبرياء؟

ليست هناك حدود لإسرائيل ، لا باعترافها ولا بموجب القانون الدولي. لم تمنح اتفاقيات الهدنة لعام 1949 أي سند قانوني لأية حدود. فأي إسرائيل أنت تهنئين؟

هل هي في الأرض التي احتلتها إسرائيل العام 1948 أم العام 1967؟

لا يوجد سطر واحد في قرارات الأمم المتحدة يدعمك في أي منهما.

أنت تهنئين إسرائيل على "براعتها الديناميكية وابتكاراتها الرائدة".

أنا أسألك لو جمعت أفضل العلماء الألمان وأسكنتهم في جزيرة مدغشقر ، حيث قاموا بقتل أهل الجزيرة ، وأقاموا أفضل المختبرات هل تعتبرين ذلك إنجازا علميا ؟

لم يكتشف أينشتاين نظرية النسبية لأنه كان يهوديا أو سويسريا. اكتشفها لأنه كان عالما لامعا. ويحسب له أنه رفض فكرة انشاء دولة إسرائيل، وأدان المذبحة اليهودية في دير ياسين.

ضخت حكوماتك الأوروبية مليارات اليوروهات في إسرائيل من أجل "البحث العلمي" في إطار رابطة الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. احتوت الاتفاقية على بند يطالب إسرائيل بالالتزام في إجراء البحوث بحقوق الإنسان . لكنكم -على وجه الخصوص -ألمانيا وهولندا ، تنازلتم عن هذا البند بناء على طلب إسرائيل.

إسرائيل خاصتكم لم تضيع الوقت. قامت شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية Elbit والشركات التابعة لها ببيع أسلحة الدمار الشامل للعديد من البلدان ، ونشر الموت والدمار في أجزاء كثيرة من العالم.

الضحية الأولى لها كان شعبنا في غزة. في أربعة حروب إسرائيلية متتالية في السنوات الست الماضية ، لم يتم استخدام منتجات Elbit فقط لقتل النساء والأطفال ، ولكن موظفيها كانوا في الميدان لتوجيه الجنود الإسرائيليين.

احتج أصحاب الضمير الصالح في المملكة المتحدة على ذلك، وتظاهروا ضد مصنع Elbit في إنجلترا. واحتج أشخاص مثلهم في ألمانيا ضد Elbit وسجنتهم حكومتك.

هل هذا هو الإنجاز العلمي الإسرائيلي الذي تحتفلين به؟

أنت تقولين أيضًا "إسرائيل جعلت الصحراء تزهر". لقد وقعت في فخ الدعاية الإسرائيلية. كان يمكن -بفضل قدرات حكومتك - أن يكون أداؤك المهني أفضل .

تبلغ مساحة المنطقة الجنوبية 12500 كيلومتر مربع. زرعت إسرائيل على أحسن تقدير 800 كيلومتر مربع. المساحة المتبقية/94٪ / كانت ، وما تزال، صحراء. تكمن المفارقة في أن مياه الري التي استخدمت في زراعتها هي مياه مسروقة من الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. كل المياه المسروقة المستخدمة في الزراعة تنتج 1.5٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.

إن جعل "الصحراء تتفتح" هو خرافة . كيف يمكن أن يفلت منك هذا؟

العيب الرئيسي في حديثك هو أنك لم تري الفيل في الغرفة. لم تري النكبة أو تعترفي بها ، وهي أسوأ كارثة في تاريخ فلسطين البالغ 4000 عام.

لم تذكري الغزو الصهيوني الذي قام به 120 ألف جندي أوروبي في 9 ألوية نفذوا 31 عملية عسكرية. وأدى هذا الغزو إلى إخلاء 560 بلدة وقرية من سكانها خلال المجازر ، مما أدى إلى تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني.

كيف تهربين من هذه الكارثة ؟ ألا تعرفين فلسطين؟

إرجعي إلى الخرائط في منتصف القرن التاسع عشر ، التي أعدها جغرافييكم كيبرت وفان دي فيلدي. التي تخبرك بحوالي 1200 بلدة في فلسطين. أنت تتحدثين الفرنسية بطلاقة. إرجعي إلى سبعة مجلدات لفيكتور غيران، يصف فيها كل قرية في فلسطين.

إذا فاتك كل ذلك ، فلا يمكن أن تفوتك الزيارة التاريخية للقيصر فيلهلم الثاني من ألمانيا إلى القدس الفلسطينية في 31 أكتوبر 1898. لا يمكن أن يفوتك العمل الأكاديمي الضخم لجوستاف دالمان حول الشعب الفلسطيني.

مع كل هذه المعرفة ، محزن جدا ، ومؤشر على العنصرية الغربية ، أنك قمت بالتصويت مرارا في الأمم المتحدة ضد حقوق الفلسطينيين الثابتة غير القابلة للتصرف ، مستشهدة بالتاريخ الاستعماري الأوروبي الدنيء .

ولكن، لم يفت الأوان بعد. يمكنك التراجع عن أقوالك وأفعالك والعودة إلى الطريق الصحيح : السلام والعدالة للفلسطينيين. إنهم الورثة الحقيقيون ليسوع المسيح ، الذي بعده حمل حزبك إسمه