الاحتلال اعتقل 900 فلسطيني في نيسان الماضي

رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، 900 حالة اعتقال لدى الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي؛ بينهم 120 طفلًا و17 سيدة، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والداخل الفلسطيني المحتل.

وقال مركز فلسطين في بيان تلقته "الرسالة نت" اليوم الاثنين، إن الاحتلال صعد من اعتقالاته خلال شهر أبريل الماضي، لا سيما في مدينة القدس.

اعتقالات القدس..

وأفاد بأن الاحتلال اعتقل 440 مواطناً في ليلة واحدة من القدس، خلال اقتحام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى؛ أفرج عن غالبيتهم بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة والأقصى.

وأشار إلى أن حالات الاعتقال من مدينة القدس احتلت النصيب الأكبر بنسبة بلغت ما يزيد عن 75% من إجمالي الاعتقالات، وبواقع 660 حالة، إضافة لإصدار مئات أوامر الإبعاد والحبس المنزلي والاعتقال الإداري.

ونبه إلى أن حالات الاعتقال لدى الاحتلال في محافظة القدس، بحق الأطفال، وصلت لأكثر من 85 حالة؛ بينهم فتى اعتقل بعد إطلاق النار عليه من قبل مستوطن في حي الشيخ جراح.

وأصدرت محاكم الاحتلال خلال نيسان ما يزيد عن 500 أمر إبعاد؛ غالبيتها عن المسجد الأقصى المبارك ومحيطه، و55 أمر حبس منزلي، منها 20 أمرًا استهدفت قاصرين و4 بحق نساء.

وذكر المركز الحقوقي أن سلطات الاحتلال أصدرت، خلال أبريل، 7 أوامر اعتقال إداري بحق أسرى مقدسيين.

استهداف الأطفال والنساء..

وصعد الاحتلال، خلال شهر نيسان الماضي، من استهداف الأطفال بالاعتقال والحبس المنزلي وفرض الغرامات المالية.

ووثق مركز فلسطين 120 حالة اعتقال لقاصرين؛ منهم 65 فتىً خلال اقتحام المسجد الأقصى منتصف شهر رمضان.

وحولت محاكم الاحتلال 3 قاصرين للاعتقال الإداري؛ وهم يحيى الريماوي (17 عامًا) من رام الله، قاسم حوامدة (17 عامًا) وجمال عادي (17 عامًا) من الخليل. وجددت الإداري للمرة الرابعة للفتى جهاد بني جابر (17 عامًا) من نابلس.

وبلغت حالات الاعتقال بين النساء، وفق مركز فلسطين، 17 حالة؛ بينهن الفتاة روضة أبو عجمية من مخيم الدهيشة، وأصدر الاحتلال بحقها قرار اعتقال إداري، والشابة أسماء أبو تكفة من رهط بالنقب بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن في القدس.

واعتقل جيش الاحتلال 12 سيدة من القدس؛ بينهن زوجة الشهيد حاتم أبو نجمة من بلدة بيت صفافا جنوب غربي القدس، وهو منفذ عملية الدهس بالقدس، وأطلق سراحها بعد التحقيق لساعات.

قطاع غزة..

ولفت المركز الحقوقي النظر إلى اعتقال 7 مواطنين من قطاع غزة، بينهم 4 صيادين، أفرج الاحتلال عن 3 منهم في اليوم التالي والرابع بعد أسبوع، إضافة لـ 3 شبان بعد اجتيازهم الحدود شمال وجنوب القطاع.

الاعتقال الإداري..

صعدت سلطات الاحتلال من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وأصدرت خلال نيسان الماضي 265 قرار اعتقال إداري؛ بينها 157 قرار تجديد لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.

وأصدرت سلطات الاحتلال 108 قرارات اعتقال إداري بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم الأوامر الإدارية لفترات مختلفة.