الصاعقة: مؤتمر (فلسطينيي أوروبا) يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية

أكدّ أبو سليم أبو دقة مسؤول تنظيم الصاعقة في قطاع غزة، تأييد حزبه لأي مؤتمر فلسطيني يهدف لحماية القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية اللاجئين.

وهاجمت السلطة مؤتمر (فلسطينيي أوروبا) في نسخته العشرين، المقرر انعقاده مدينة مالمو في السويد 27 من مايو (أيار) المقبل، في وقت يتواجد فيه سفير الاحتلال في إسبانيا لإفشال المؤتمر والتحريض على انعقاده.

وقال أبو دقة لـ"الرسالة نت" إنّ مؤتمر (فلسطينيي أوروبا) يعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية في القارة الأوروبية التي تعدّ مرتعا للعصابات الصهيونية الضاغطة ضد حقوق شعبنا الفلسطيني.

واستهجن تشويه وهجوم السلطة للمؤتمر، معتبرا إياه انحيازا للاحتلال والعمل نيابة عنه في تشويه أبناء شعبنا ومحاصرة دورهم وجهودهم.

وأوضح أن هذا الهجوم التي تشنه حركة فتح يعدّ تشويها لشعبنا بأسره وليس فقط لفلسطينيي أوروبا، مطالبا قيادة السلطة بالتوقف عن مسار الرهان للإرادة الأمريكية والاحتلال والعمل كوكيل عنهم.