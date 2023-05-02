ليبيا ضد التطبيع: تنعى خضر عدنان وتستنكر عجرفة الاحتلال في المعتقلات (الإسرائيلية)

نعى تجمع ليبيا ضد التطبيع الأسرى والمجاهدين والمرابطين والأحرار في عموم فلسطين والأمة العربية والإسلامية نبأ استشهاد المناضل خضر عدنان في سجون الاحتلال الصهيوني بعد إضرابه عن الطعام لـ86 يوماً.

واستنكر تجمع ليبيا ضد التطبيع في بيان صحفي نقلته (الرسالة نت) هذه العجرفة الصهيونية ضد الأسرى الفلسطينيين العزل، مطالبا محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي بالالتزام بمسؤولياتهما والضغط على سلطات الإحتلال للإفراج عن جميع الأسرى في المعتقلات الصهيونية دون قيد أو شرط.

كما يشجب التجمع استمرار بعض الحكومات العربية في التطبيع مع العدو الصهيوني رغم كل ممارساته البشعة وجرائمه وتنكيله بالشعب الفلسطيني الصامد، مطالبا إياها بالقطع الفوري لكافة العلاقات مع الكيان الغاصب وإحياء سلاح المقاطعة ضد الصهاينة لتفعيل وتصعيد المقاومة حتى تتطهر مقدساتنا من دنس الاحتلال ..