‫فطريات الرأس.. الأسباب والأعراض

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية إن فطريات الرأس تندرج ضمن الأمراض الجلدية المزعجة للغاية؛ والتي قد تتسبب في الإصابة بالصلع.
وأوضحت الرابطة أن الفطريات تنتقل إلى فروة الرأس عن طريق التعامل مع الحيوانات كالقطط والكلاب، كما يمكن أن تنتقل الفطريات من شخص إلى آخر من خلال استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالفطريات مثل المشط وفرشاة الشعر وماكينة الحلاقة والمناشف.
أعراض فطريات الرأس
وتتمثل أعراض الإصابة بفطريات الرأس في:
- احمرار فروة الرأس.
- الحكة.
- قشرة الشعر.
- تقصف الشعر.
- سقوط الشعر.
- نشوء مواضع صلع مستديرة.
علاج فطريات الرأس
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في مضادات الفطريات في صورة شامبو أو محلول أو أقراص أو حقن.
وفي حالة عدم الخضوع للعلاج في الوقت المناسب، فقد لا ينمو الشعر مجددا في مواضع الصلع، كما قد تنشأ ندبات في فروة الرأس.
المصدر : الألمانية