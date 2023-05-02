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الاتحاد المصري يحدد بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

الزمالك الأهلي
الزمالك الأهلي

الرسالة نت

كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات. 

وقال الكومي، في تصريح لقناة الحدث اليوم: "الاتحاد ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء".

وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر". 

وأوضح الكومي أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة كان يريد إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي، أكثر من 12 مباراة، لكن أعضاء اللجنة أقنعوه بالاكتفاء بالعقوبة المعلنة.

وواصل: "أرى أن العقوبة مبالغ فيها، لكن أعضاء اتحاد الكرة لا دخل لهم بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط".

واستبعد الكومي في ختام تصريحاته، إلغاء مباراة السوبر المصري، مؤكدا خوض اللقاء في موعده.

 

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