خريشة: الشيخ خضر عدنان أيقونة للحركة الأسيرة ولن تنال جرائم الاحتلال من عزيمتها

قال النائب حسن خريشة إن الشيخ خضر عدنان أصبح اليوم قدوةً ورمزا وأيقونة للحركة الأسيرة.

وأكد خريشة على أن الاحتلال سينهزم أمام إرادة الأسرى وصلابتهم ولن تنال جرائمه المستمرة من عزائمهم.

وأضاف أن استشهاد الشيخ خضر عدنان انتصار له وللحركة الأسيرة، مشيرًا إلى أن جريمة إعدامه تؤكد نوايا الاحتلال الخبيثة المبيتة للأسرى.

وأردف: "يجب أن يعول الفلسطينيون على أنفسهم في الدفاع عن قضية الأسرى".

واستشهد، فجر اليوم، الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام.

ونعت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا العربية والإسلامية وإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وحمّلت الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد.

وقالت حماس إن "حكومة الاحتلال المجرمة ستدفع الثمن عن جريمة اغتيال الشهيد المجاهد خضر عدنان برفضها الإفراج عنه، وإهماله طبيا، ولا بد من ملاحقتها على جرائمها"، مشيرة إلى أن شعبنا بكل قواه وفصائله سيُصَعِّد بكل الوسائل والأدوات كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى والمسرى.