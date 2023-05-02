طائرات العدو تقصف غزة والمقاومة تتصدى وترد برشقات صاروخية

شنت طائرات حربية (إسرائيلية) مساء الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع ونقاط ضبط للمقاومة في قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن جيشه بدأ شن سلسلة هجمات على مواقع وأهداف في قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بقصف طائرات الاستطلاع الحربية موقع قريش والبيدر ومبنى السفينة (سابقا) شمال غرب مدينة غزة.

وأضاف أن طائرات حربية بدون طيار أغارت بعدة صواريخ على موقع مبنى السفينة (سابقا) غرب مدينة غزة، قبل أن تغير طائرات حربية، بثلاثة صواريخ على نفس الموقع.وجنوب قطاع غزة استهدفت طائرات الاحتلال الحربية بعدة صواريخ موقعا للمقاومة في مدينة خانيونس.

كما أوضح مراسلنا استهداف طائرات الاحتلال الحربية لموقع الإدارة المدنية بثلاثة صواريخ شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية موقع بدر وموقع الشهيد عبد العزيز الرنتيسي شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ، عقب استهدافهما بوقت قصير بصاروخ من الطيران الحربي بدون طيار.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية تصدي مضادتها الأرضية لطائرات الاحتلال في سماء قطاع غزة، فيما ذكر موقع واللا تعرض طائرات سلاح الجو لصواريخ مضادة في أجواء قطاع غزة خلال تنفيذها الغارات.

وقالت كتائب القسام إن الدفاعات الجوية التابعة للكتائب تتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

وذكر مراسلنا أن المقاومة عاودت قصف مستوطنات الاحتلال برشقات صاروخية، وزعم موقع جيش الاحتلال تصدي القبة الحديدية لعدد من الصواريخ التي أطلقت على مستوطنات غلاف غزة، بعد تفعيل صفارات الانذار.

وزعم جيش الاحتلال سقوط 5 صواريخ على مستوطنات غلاف غزة.

من جهته، قال ألموغ بوكير مراسل القناة 13 العبرية إن سلاح الجو (الإسرائيلي) هاجم أهدافًا في قطاع غزة، ردًا على إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "طائرات مقاتلة أغارت على مجمع تدريب لمنظمة حماس، وموقعًا عسكريًا به مستودع أسلحة وموقع لإنتاج الأسلحة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع"، على حد تعبيره.

وعاودت طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة جنوب وشمال قطاع غزة.

وذكرت قناة كان العبرية أن جيش الاحتلال بدأ موجة أخرى من الغارات ضد قطاع غزة، فيما قصفت طائراته الحربية أرضًا زراعية في منطقة كرم أبو معمر وموقع "الثكنة" التابع للمقاومة شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.

وشمال قطاع غزة جددت طائرات الاحتلال قصفها موقعا للمقاومة في منطقة بيت لاهيا وموقع بدر شمال غرب القطاع.

كما وواصلت المقاومة دك مستوطنات غلاف غزة برشقات صاروخية جديدة استهدفت مستوطنة عسقلان وموقع زيكيم وموقع إيرز.

وأعلن موقع جيش الاحتلال تفعيل صفارات الإنذار ومحاولة القبة الحديدية التصدي لصواريخ المقاومة.

وقصف طيران الاستطلاع الحربي بدون طيار مرصد يتبع كتائب القسام شرق خانيونس، فيما قصفت مروحيات الاحتلال موقع الـ 17 غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وأطلقت المقاومة رشقة صاروخية كبيرة باتجاه مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان المحتلة فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنة علوميم.

وأعلن رئيس بلدية عسقلان المحتلة يأمر بفتح الملاجئ بعد اتساع نطاق الرشقات الصاروخية من غزة صوب المدينة، فيما قال الإعلام العبري إن مبنى تضرر في عسقلان بعد إصابته بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بإستهداف طائرات الاحتلال الحربية لموقع القادسية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



