إطلاق نار كثيف على مقر المقاطعة بجنين بعد قمع أجهزة السلطة لمسيرة فيها

تعرض مقر المقاطعة التابع للسلطة في جنين شمال الضفة الغربية لإطلاق نار كثيف، مساء اليوم الثلاثاء، بعد اعتداء أجهزة السلطة الأمنية بوحشية على مسيرة خرجت للتنديد باغتيال الاحتلال للشهيد الأسير خضر عدنان.

وأفاد شهود عيان بأن مسلحين أطلقوا النار بكثافة ومن عدة اتجاهات على مقر المقاطعة في جنين التابع لأجهزة السلطة الأمنية، ما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات.

يأتي ذلك على إثر قمع أجهزة السلطة الأمنية مسيرة جماهيرية في جنين، خرجت للتنديد باغتيال الاحتلال للشيخ القائد في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان داخل الأسر.

وهاجمت قوات معززة من أجهزة السلطة ترافقها سيارات عسكرية المسيرة واعتدت على المشاركين فيها عبر إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقامت باعتقال عدد منهم عرف من بينهم الناشط غسان السعدي.

