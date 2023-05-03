الحرب الدينية الحرب الدينية

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الإعلام الحكومي يحذر من تداول معلومات غير رسمية متعلقة بعدوان الاحتلال

غزة- الرسالة نت

حذر سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، من تناقل أية معلومات غير رسمية تتعلق بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

وأكد معروف في تصريح صحفي، الليلة، أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان.

وأهاب معروف بالجميع سيما النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم  النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص.

ونوه رئيس الإعلام الحكومي، إلى أن طائرات الاحتلال لا زالت تقوم بقصف متفرق لمناطق متعددة في قطاع غزة حتى اللحظة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282417

كلمات مفتاحية

الاحتلال

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من سياسي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر