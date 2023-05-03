(الداخلية) تنهي استعداداتها لاستقبال الفوج الثاني للعائدين من السودان

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود وأجهزتها المختصرة تستعد لاستقبال الفوج الثاني من أبناء شعبنا العائدين من السودان عبر معبر رفح البري خلال الساعات القادمة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن أجهزة الوزارة وأطقم الهيئة أنهت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الفوج الثاني وعدده 103 طلاب عائدين من جمهورية السودان.

وكانت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود وأجهزة الداخلية والأمن الوطني المختصة، استقبلت الجمعة الماضية، الدفعة الأولى من العائدين من دولة السودان وعددهم قرابة 180 عائدا بعد فتح معبر رفح ليوم واحد استثنائيًا.