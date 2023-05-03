التعليم: تضرر مدارس حكومية جراء عدوان الاحتلال الأخير

قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على قطاع غزة الليلة الماضية، طال عددا من المدارس، وأحدث أضرارا مختلفة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن العدوان طال عددا من المدارس أهمها مدرسة ذات الصواري الثانوية للبنات بمديرية شمال غزة مما أدى إلى حدوث أضرار مختلفة نتيجة لسقوط شظايا الصواريخ (الإسرائيلية) في ساحة المدرسة حيث تضررت الفصول الدراسية، وتحطم زجاج العديد من النوافذ، وحدوث تشققات وتصدعات في جدران الغرف الصفية والمرافق المدرسية، الأمر الذي أدى إلى إعاقة العملية التعليمية في المدرسة اليوم الأربعاء.

واستنكرت العدوان الغاشم الذي طال المدرسة، والذي يعكس السياسة الممنهجة والمتعمدة للاحتلال في إحداث الأضرار ضد المنشآت التعليمية.

وأشارت الوزارة، إلى أنها سجلت خلال الاعتداءات (الإسرائيلية) المتكرر تدمير أعداد كبيرة جداً من المدارس بصورة كلية أو جزئية، وتعرض مئات الأطفال والطلبة الفلسطينيين للقتل والجروح الخطيرة، أو الإصابة بالصدمات النفسية.

وأكدت أنها تبذل الوزارة الجهود الكبيرة مع الدول المانحة لبناء المدارس، إلا أن الاحتلال وبكل بساطة وبدون أدنى مبرر يقصف هذه المدارس ويُلحق متعمداً الضرر والتخريب بها.

ودعا الوزارة، مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها ولجم الاحتلال عن ارتكاب جرائمه بحق شعبنا والمؤسسات التعليمية وطلبة المدارس.