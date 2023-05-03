ريال مدريد ينجح في سباق أول الصفقات الكبيرة

قطع نادي ريال مدريد شوطا إضافيا نحو الظفر بتوقيع جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

النادي الملكي يتنافس منذ فترة مع ليفربول وبعض الأندية الإنجليزية الكبرى على خطف اللاعب الشاب، ليصبح قريبا من خطفه قبل الجميع.



وذكر الصحفي الشهير فابريزو رومانو عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، أن الريال اقترب من إبرام صفقة بيلينجهام.



وأضاف "المفاوضات في مراحلها الأخيرة، والنادي توصل لاتفاق مع اللاعب حول بنود التعاقد".



وأشار رومانو إلى اتفاق إدارة ريال مدريد على موعد للاجتماع مع مسؤولي دورتموند، لإتمام الصفقة والتوصل لاتفاق حول قيمتها.



ويلعب صاحب ال19 عاما ضمن صفوف أسود الفيستيفال منذ انضمامه للفريق من برمنجهام سيتي في صيف 2020 مقابل نحو 25 مليون يورو.