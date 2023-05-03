442 اعتداءً (إسرائيليًا) على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة في أبريل

ارتكبت سلطات الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/ آذار الماضي.

وترواحت الانتهاكات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، وفق تقرير أصدرته هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" اليوم الأربعاء، وتلقت "الرسالة نت" نسخةً عنه.

وأشارت إلى أنّ الاعتداءات (الإسرائيلية) تركزت في محافظة نابلس بـواقع 67 اعتداءً، تليها بيت لحم بـ 60، ثم سلفيت بـ 59 اعتداء.

وفي الشهر ذاته أصدرت سلطات الاحتلال 117 إخطار هدم ووقف بناء منشآت فلسطينية، بحجة عدم الترخيص، وتركزت معظمها في محافظات سلفيت بـ42 إخطارا، والخليل ورام الله بـ21 إخطارا.

وبلغت عمليات الهدم التي نفذها الاحتلال خلال شهر أبريل الماضي، 3 عمليات هدم طالت 11 منزلًا ومنشأة تجارية ومصدر رزق، وتركزت في محافظات القدس وطولكرم والخليل.

وأوضحت "هيئة مقاومة الجدار" أن الاعتداءات التي نفذها المستوطنون في شهر نيسان بلغت 138 اعتداءً، تخللها محاولتهم إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الأغوار وتحديدا في الساكوت، وتركزت هذه الاعتداءات في محافظة بيت لحم بـ36، ونابلس بـ 26 اعتداء.

ورصد التقرير تعرض ما مجموعه 2220 شجرة للضرر والاقتلاع على أيدي المستوطنين، كانت معظمها من أشجار الزيتون، وتوزعت على المحافظات كالتالي: بيت لحم 1705 شجرة، نابلس 385 شجرة.

وأصدرت سلطات الاحتلال أمري وضع يد لأغراض عسكرية بواقع 53 دونماً من أراضي المواطنين في محافظتي رام الله وقلقيلية.