إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب بيت لحم ومواجهات في القدس

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند منطقة "عقبة حسنة" على المدخل الغربي لقرى غرب بيت لحم.

وأفادت وزارة الصحة، بأن إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في الحوض وشظايا في الصدر والبطن، وصلت إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، وتم إدخاله إلى غرف العمليات.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات اندلعت في منطقة مفرق الجبل بالبلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز السام صوب المواطنين.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون مزرعة لأحد المواطنين، وحطموا مئات الأشجار فيها، بين سبسطية وبرقة شمال غرب المدينة.

وشهدت أعمال المقاومة استمراراً وتنوعاً في الوتيرة والأداء، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة خلال أبريل الماضي، أدت إلى مقتل (3) إسرائيليين، وإصابة (41) جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد (11) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (987) عملاً مقاوماً، بينها (139) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (48، 39) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.