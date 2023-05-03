مقتل 3 (إسرائيليين) بـ 987 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس في أبريل

قُتل 3 جنود ومستوطنين (إسرائيليين) وأصيب 41 آخرين بجراح مختلفة ضمن 987 عملا مقاوما نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية بما فيها القدس في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وجاء في تقرير شهري دوري يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى"، أن الأراضي الفلسطينية اشتعلت بالعمليات المؤثرة ضد الاحتلال ومستوطنيه، خلال أبريل.

فيما استشهد 11 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه، بحسب التقرير، الذي أحصى 139 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت منها 48 عملية في جنين و39 في نابلس.

وأورد التقرير أبرز العمليات التي وصفها بـ"النوعية" خلال الشهر الماضي، ومنها عملية الدهس بتاريخ 3 نيسان والتي نفذها الشهيد محمد برادعية في الخليل وأسفرت عن إصابة 3 جنود إسرائيليين.

وبيّن أنه في 7 أبريل ، نفذ مقاومون عملية إطلاق نار نوعية في منطقة الحمراء في الأغوار، أسفرت عن مقتل مستوطنتين وجرح ثالثة بجراح خطرة، أدت إلى مقتلها بعد عدة أيام، فيما انسحب المنفذون بسلام.

ويوم 6 أبريل أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ من طرازي "كاتيوشا" و"غراد"، من جنوب لبنان على إسرائيل، استهدفت مناطق الجليل وتل أبيب في الداخل المحتل، مما أسفر عن إصابة 3 (إسرائيليين).

إلى جانب ذلك، قام الفتى إبراهيم زمر (15 عاماً)، من نابلس، بتنفيذ عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين، واعتقال المنفذ بعد يوم من تنفيذ العملية بتاريخ 19/4.

ويوم 24 نيسان، نفذ الشهيد حاتم أبو نجمة (39 عاماً)، عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة.

ووثق تقرير "معطى" 4 عمليات طعن أو محاولة طعن، و5 عمليات دهس أو محاولة دهس، و36 عملية زرع أو إلقاء عبوات ناسفة، و14 عملية إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و14 عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و8 عمليات تحطيم مركبات ومعدات.

وبحسب التقرير، فقد شهدت الضفة الغربية 365 مواجهة مباشرة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين ومئات عمليات إلقاء الحجارة صوبهم، و23 عملية إلقاء زجاجات حارقة، و133 عمليات تصدي لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

كما استمرت مظاهرات الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على جرائم الاحتلال المختلفة ضمن 20 مظاهرة شعبية.

وأورد التقرير أن محافظات نابلس والقدس وجنين شهدت أعلى عدد في عمليات المقاومة، بواقع 175، 158، 155 على التوالي.