تفاصيل محاولة اغتيال بوتين.. روسيا تتهم أوكرانيا والأخيرة تنفي

أعلنت روسيا، أن أوكرانيا هاجمت بطائرات مسيرة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، مشيرة إلى أنه لم يصب بأذى، وهو ما نفته كييف.

وقال الكرملين، إن القوات الروسية والاستخبارات أعطبت طائرتين مسيرتين هاجمتا الكرملين، مقر إقامة بوتين.

وأوضح البيان: "استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين".

واتهم الكرملين، أوكرانيا بالوقوف خلف الهجوم، مضيفا: "تصرف كييف عمل إرهابي مخطط له ومحاولة لاغتيال الرئيس الروسي".

وأشار إلى أن الرئيس بوتين، لم يصب بأذى، لافتا إلى أنه لم يكن في مقر الكرملين وقت الهجوم.

"ولم يتغير جدول أعمال بوتين، ويستمر كالمعتاد، كما لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين"، وفقا للبيان.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي، يعمل اليوم من مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

وقد نشرت لقطات لهجمات الطائرتين، فيما اعتبرت روسيا "الهجوم على المقر الرئاسي عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا"، فيما أعلن عمدة موسكو، منع تحليق الطائرات المسيرة في سماء العاصمة.

من جهته قال مالك شركة فاغنر، إنه يعتقد بأن هجوم أوكرانيا المضاد بدأ بالفعل.

في المقابل، نفت الرئاسة الأوكرانية أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو إلى كييف.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحفيين إنه "بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين"، على حد قوله.

وأضاف بودولياك: "ينبغي فقط اعتبار هذه التصريحات التي أطلقتها روسيا محاولة لإعداد ظروف يمكن استخدامها ذريعة بهدف شن هجوم إرهابي واسع النطاق في أوكرانيا".

ورأى أن هجوما مماثلا في حال كانت كييف من نفذه "لن يعالج أي مشكلة عسكرية"، مع استمرار موسكو في السيطرة على نحو عشرين بالمئة من الأراضي الأوكرانية.

وتابع المستشار الرئاسي: "على العكس، هذا الأمر سيشجع روسيا على أعمال أكثر تطرفا بحق مدنيينا"، معتبرا أن لدى موسكو "خشية كبيرة من بدء هجمات أوكرانيا على طول خط الجبهة، وتحاول في شكل ما أن تاخذ المبادرة وتحول الانتباه".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده لم تهاجم موسكو أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا: "نحن لا نهاجم بوتين أو موسكو، نحن نقاتل على أراضينا".