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رابط فحص للمتقدمين والمتقدمات لامتحان التوظيف حكومة غزة

رابط فحص للمتقدمين والمتقدمات لامتحان التوظيف حكومة غزة،،أماكن عقد امتحان وأرقام جلوس الوظائف التعليمية وظيفة حكومة 2023

رابط الفحص للمتقدمين والمتقدمات لامتحان التوظيف حكومة غزة،،أماكن عقد امتحان وأرقام جلوس الوظائف التعليمية وظيفة حكومة 2023
رابط الفحص للمتقدمين والمتقدمات لامتحان التوظيف حكومة غزة،،أماكن عقد امتحان وأرقام جلوس الوظائف التعليمية وظيفة حكومة 2023

الرسالة نت

 رابط الفحص  للمتقدمين والمتقدمات لامتحان التوظيف حكومة غزة،،أماكن عقد  امتحان وأرقام جلوس  الوظائف التعليمية وظيفة حكومة 2023 

 

للأهمية وعاجل، رابط فحص  للمتقدمين والمتقدمات لإمتحان التوظيف حكومة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيانٍ لها  عن أماكن عقد امتحان وارقام جلوس الوظائف التعليمية وظيفة حكومة 2023 علماً بأن الامتحان سيعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023 الساعة التاسعة صباحاً

 

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بيان وزارة التربية والتعليم في غزة

نشرت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام اليوم الخميس 4 مايو 2023، أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

وذكرت التعليم في بيان لها: "يمكن للمتقدمين لامتحان الوظائف التعليمية للعام 2023-2024 معرفة أماكن تقديم الامتحانات وأرقام الجلوس من خلال الضغط على الرابط المرفق أدناه.

 

 

وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام تُعلن عن أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي...

Posted by ‎وزارة التربية والتعليم العالي - فلسطين‎ on Thursday, May 4, 2023

 

 

مشيرةً أن امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 سيعقد صباح يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023  الساعة التاسعة صباحاً.

 

يمكنك فحص  أماكن عقد امتحان الوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024  من خلال الرابط اضغط هنا

 

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282532

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