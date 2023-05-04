مايكروسوفت تتيح بينج الجديد

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم الخميس، عن رفع القيود عن الوصول إلى روبوت الدردشة الذكي الخاص بمحرك البحث بينج الجديد، كما أعلنت عن تحديثات جديدة قادمة إلى المنصة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقد حظي محرك البحث بينج بإقبال كبير لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعد أن أدمجت مايكروسوفت فيه إمكانية الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي في شهر شباط/ فبراير الماضي.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية في البداية تتوخى الحذر بشأن وتيرة إتاحة بينج الجديد المدعوم بروبوت الدردشة ChatGPT من شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي OpenAI.

وفي شهر آذار/ مارس الماضي، أتاحت مايكروسوفت، المستثمر الرئيسي في أوبن أي آي، محرك بينج الجديد دون الحاجة إلى التسجيل في قائمة الانتظار، ومع ذلك، فقد أبقت على الزر النموذجي الانضمام إلى قائمة الانتظار.

واليوم، أصبحت إمكانية الدردشة مع بينج الجديد متاحة للجميع دون استثناء، شريطة أن يُسجِّلوا الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت ومتصفح الويب Edge.

ويُعتقد أن هذه الخطوة تؤكد التزام مايكروسوفت بالمضي قدمًا في إطلاق المنتج حتى في الوقت الذي أثارت فيه تقنية الذكاء الاصطناعي الكامنة وراءه مخاوف بشأن عدم الدقة والأسلوب.

وفي شهر شباط/ فبراير الماضي، أظهرت مايكروسوفت كيف يمكن لمحرك البحث الجديد كتابة ملخصات لنتائج البحث، والدردشة مع المستخدمين للإجابة عن أسئلة إضافية تتعلق بالاستعلام الأول، وكتابة رسائل للبريد الإلكتروني.

وكشفت الشركة عن بعض التحديثات القادمة إلى بينج الجديد، ومن ذلك: طرح الأسئلة مع الصور، والوصول إلى سجل الدردشة، بالإضافة إلى تصدير الردود إلى برنامج Word.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص النبرة لردود روبوت الدردشة وأسلوبها، والاختيار من بين الإجابات الإبداعية الطويلة أو الإجابات الدقيقة المختصرة.