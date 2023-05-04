الأسير الشيخ عمارنة يعلق إضرابه عن الطعام بعد انتزاع قرار بالإفراج عنه

أعلن القيادي الأسير الشيخ عز الدين عمارنة، اليوم الخميس، تعليق إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأفادت مصادر صحفية أن الأسير عمارنة من يعبد بجنين، علق إضرابه عن الطعام بعد انتزاعه قرار بالإفراج عنه في شهر أكتوبر القادم، وتقديم ضمانات بعلاج نجله المريض الأسير مجاهد عمارنة.

وكان الأسير الكفيف عمارة قد أضرب عن الطعام لمدة 13 يوما متتاليًا رفضا لاعتقاله الإداري.

واعتقلت الأسير عمارنة في 21 شباط 2022، وصدر بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، الأمر الأول والثاني مدتهما 6 أشهر، فيما صدر بحقّه أمر ثالث في شهر آذار المنصرم لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه أسير سابق أمضى نحو تسع سنوات جلّها رهن الاعتقال الإداريّ.

والأسير عمارنة متزوج وأب لخمسة أبناء، نجلاه معتقلان في سجون الاحتلال، وهما أحمد وهو معتقل إداريّ، ومجاهد محكوم بالسجن لمدة 24 شهرًا.