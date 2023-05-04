منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة الاحتلال في نابلس

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس، وأسفرت عن ارتقاء ثلاثة شهداء وجرح عشرات المواطنين الفلسطينيين.

ونددت المنظمة في بيان، اليوم الخميس، بالعدوان العسكري (الإسرائيلي) مؤخرا على قطاع غزة، معتبرة أنه امتداد للعدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وحملت المنظمة، (إسرائيل) قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات استمرار جرائمها التي من شأنها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وطالبت الأطراف الدولية الفاعلة بالتدخل لوقف الجرائم (الإسرائيلية) المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية، ومحاسبة قوات الاحتلال على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأُصيب عدد آخر خلال اقتحامٍ موّسع نفذته قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس لحارة الياسمينة في البلدة القديمة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، تخلله اشتباكات وموجهات مسلحة مع مقاومين وشبّان.