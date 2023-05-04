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موعد توزيع أرقام الجلوس توجيهي2023

تعرف على موعد توزيع أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة توجيهي 2023

تعرف على موعد توزيع أرقام جلوس  توجيهي2023،، تعرف على موعد توزيع أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة توجيهي 2023
تعرف على موعد توزيع أرقام جلوس  توجيهي2023،، تعرف على موعد توزيع أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة توجيهي 2023

الرسالة نت

تعرف على موعد توزيع أرقام جلوس  توجيهي2023،، تعرف على موعد توزيع أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة توجيهي 2023  ، يزداد البحث عبر محركات "جوجل" حول هذا العنوان خاصة مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة "توجيهي 2023" في فلسطين.

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أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي صباح اليوم الخميس، أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس في قطاع غزة لطلبة الثانوية العامة النظاميين يوم الأحد الموفق 7 مايو 2023.

 

 

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس لطلبة الدراسة الخاصة يوم الأحد الموافق 14 مايو 2023.

 

 

 

الجدير ذكره أن امتحانات الثانوية العامة في فلسطين "التوجيهي" الدورة الأولى تبدأ يوم الأربعاء 7 يونيو 2023، والدورة الثانية يوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

 

موعد صدور نتائج توجيهي2023 

 

أكد السيد صادق الخضور المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين ، أن موعد إعلان نتائج توجيهي 2023 هو الأحد 24 تموز 2023، سيكون الإعلان عن نتائج توجيهي 2023 قبل نهاية يوليو ،   ، ومن المتوقع إلى حد كبير أن تظهر نتائج التوجيهي 2023 في وستكون فلسطين في الثامن والعشرين من شهر تموز (يوليو) 2023 

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