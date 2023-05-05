غالانت: إيران تملك كميات من اليورانيوم المخصب تكفي لصنع 5 قنابل نووية

كشف وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، أن إيران أحرزت تقدما كبيرا في البرنامج النووي الإيراني".

وقال غالانت، خلال زيارته لليونان، إن "إيران راكمت مواد مخصبة بنسب مختلفة تكفي لصنع 5 قنابل نووية"، مضيفا أن "إسرائيل ستتصرف بأي شكل من الأشكال لمنع إيران من الوصول للعتبة النووية"، وذلك حسب قناة "I24NEWS".

وتابع غالانت، "أحرزت إيران في الأشهر الأخيرة تقدمًا في التخصيب، ولكن حتى مستوى 60٪، ولديها الآن مواد لخمس قنابل"، مردفا: "لا تزال إيران لا تخصب اليورانيوم بنسبة 90٪، وبقدر ما هو معروف، ليس لديها أي يورانيوم مخصب إلى المستوى العسكري".

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، تعهد مجددا بـ"عدم السماح لإيران بعمل ما وصفه طوق من الإرهاب حولها، وعدم السماح لها بالتموضع عسكريا على حدودها".

وقال نتنياهو، خلال افتتاح الدورة الصيفية للكنيست، بحضور رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، إن "النظام في إيران لا يهدد إسرائيل فقط، بل يهدد الولايات المتحدة والعالم الحر بأسره".

وأضاف: "لن نسمح لإيران بتشكيل خطر علينا لا من جهة سوريا ولا لبنان ولا غزة ولا الضفة، لن نسمح لها بالتموضع عسكريًا على حدودنا، وسنبذل قصارى جهدنا لمنعها من امتلاك أسلحة نووية".