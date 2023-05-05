عملية إطلاق نار في نابلس ومواجهات مع الاحتلال في القدس والخليل

شهدت الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق وعملية إطلاق نار في نابلس.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت قوة عسكرية لجيش الاحتلال في نابلس الليلة الماضية، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة فجر اليوم.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات في كفر عقب اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للحي، وإطلاق قنابل الغاز الأمر الذي تسبب باشتعال النار في إحدى مركبات المواطنين.

وسبق أن شهد مدخل بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها الشاب محمد جمال ريان بالرصاص الحي في قدمه قبل اعتقاله.

ولاحقاً أفرج الاحتلال عن الشاب المصاب حيث نقل إلى مستشفى رام الله لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات الليلة الماضية في حي راس العامود ببلدة سلوان، في القدس المحتلة استهدف خلالها الشباب الثائر قوات الاحتلال بوابل مت المفرقعات النارية.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث اندلعت مواجهات مع الشباب الثائر في منطقة الريحية.

وخلال اقتحام مخيم الفوار اعتقل إسحاق أبو هشهش ونجله مجدي، عقب اقتحام منزلهما وتخريب محتوياته في جنوبي الضفة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة عز الدين والأسير المحرر جمال منيب السيد، عقب اقتحام منزليهما في بلدة كفر راعي جنوب غربي جنين.

كما اعتقل الشاب أحمد العموري شقيق الشهيد جميل العموري من مخيم جنين أثناء مروره عن حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية شرقي الضفة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال تعتقل الشابين محمد محمود وعبدالقادر داري من بلدة العيساوية من أمام بوابات المسجد الأقصى المبارك.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 20 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية يوم أمس، بينهم عملية طعن و5 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، وإسقاط طائرة استطلاع، إلى جانب عمليتي تصدي للمستوطنين، وتحطيم مركبتين لهم، واندلاع المواجهات في 8 نقاط.