الأسرى الإداريون يقررون خوض الإضراب عن الطعام في الأيام المقبلة

قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الجمعة، الخوض في إضرابٍ مفتوح عن الطعام خلال الأيام المقبلة؛ ردًّا على اغتيال الأسير خضر عدنان.

وأكدت "لجنة الأسرى" في بيانٍ صحفي، أن الإضراب عن الطعام هو سلاح جماعي وفعال ومنجز، مُطالبين بدعم خارجي واحتضان فصائلي.

ويوم الثلاثاء، استشهد الأسير خضر عدنان من سكان بلدة عرابة في جنين، بعد إضراب عن الطعام استمرّ 86 يومًا، رفضًا لاعتقاله وطلبًا لحريّته.

ويأتي الإعلان عن استشهاده بعد يومين من رفض محكمة الاحتلال العسكرية في سجن عوفر الإفراج عنه رغم خطورة وضعه الصحي.

وباحتجاز جثمان خضر عدنان، يرتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثماينهم لدى الاحتلال 13، وفق معطيات "هيئة الأسرى.