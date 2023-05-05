مقتل شاب بإطلاق نار في الداخل المحتل

قتل شاب فلسطيني في الثلاثينات من عمره اليوم الجمعة، إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة عين ماهل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وتعرض الشاب الذي لم تُعرف هويته بعد لإطلاق النار عند مدخل عين ماهل، ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة، نقل إثرها إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة، ثم أعلن عن وفاته.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 63 ضحية.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 حتى اليوم، مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) وتقاعسها عن اجتثاث العنف والجريمة.