جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس زاهر جبارين، إن شعبنا الفلسطيني ومقاومته يقفون خلف الأسرى الإداريين في معركة انتزاع حقوقهم بالقوة من أيدي السجان الصهيوني.

وحمل جبارين الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه المعركة، واستمرار التضييق على الأسرى وقمعهم وسحب منجزاتهم والتفنن في تعذيبهم واضطهادهم، ونؤكد أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى لن ترهبهم بل ستدفعهم للمزيد من الصمود والمواجهة.

ودعا القيادي جبارين، أحرار العالم في كل مكان إلى الضغط بكل الوسائل على الاحتلال الصهيوني، والتحشيد لمساندة الأسرى الإداريين في معركتهم المتصاعدة مع الاحتلال، والتي وصلت اليوم لقرار الإضراب المفتوح عن الطعام لوضع سقف زمني لهذا الاعتقال الظالم.

وقررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، خوض الأسرى إضرابٍ مفتوح عن الطعام في الأيام القادمة، وسنوافيكم بكل التفاصيل في موعدها إن شاء الله.

وطالبت، اللجنة بتحديد سقف الاعتقال الإداري، وأن تتوقف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمارنا ودمرت أحلامنا وسرقت زهرات شبابنا.