الفصائل تنعى شهيدي طولكرم: إجرام الاحتلال يرفع من فاتورة الحساب

نعت فصائل فلسطينية يوم السبت، شهيدي طولكرم الذان ارتقيا أثناء اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الذي اقتحمت المخيم صباح اليوم.

واستشهد شابان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهما سامر صلاح الشافعي (22 عامًا)، وأصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن، وحمزة جميل خريوش (22 عامًا)، وأصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

وأكد الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، أن جريمة الاحتلال في مخيم طولكرم، لن تمر دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته، "وسنستمر في معركة الدفاع عن المقدسات والقتال من أجل انتزاع حرية شعبنا".

وأوضح قاسم، أن الحكومة (الإسرائيلية) بسياستها النازية مصرة على تفجير الأوضاع بمواصلة عدوانها ضد الأرض والإنسان والمقدسات، مشددًا على أن هذه الجرائم لن توقف المد الثوري المتعاظم في الضفة الغربية، "بل ستزيد الثورة اشتعالًا".

ونعى الناطق باسم حركة حماس، الشهيدين حمزة خريوش وسامر الشافعي، اللذين ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم.

ولفت إلى أن الاحتلال يصعّد من إرهابه ضد شعبنا الفلسطيني، عبر تكرار عدوانه بالاغتيالات للشبان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية، أن اغتيال الشابين جريمة واضحة الأركان والاحتلال يتحمل كافة تبعاتها.

وأضاف "ستبقى دماء الشهداء نبراسًا يضيء طريق التحرير للمجاهدين، ووقوداً يزيد من جذوة المقاومة ضد هذا العدو المجرم".

وأكدت الحركة أن خيار المقاومة وتصعيد المواجهة هو السبيل الأنجع لقطع اليد التي تمتد على أبناء شعبنا ومقاومينا الأبطال في الضفة.

ونعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين الشهيدين اللذان ارتقيا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال، مؤكدةً أن إجرام الاحتلال يرفع من فاتورة الحساب، "وسيندم على كل عدوانه وجرائمه".

وقالت الحركة في بيان صحفي، "إن دماء أبناء شعبنا التي تروي أرض فلسطين ستبقى شاهدًا على حقنا في أرضنا وأن الاحتلال مهما طال عمره وعدوانه فإنه إلى زوال".

من جانبها نعت حركة الأحرار شهداء طولكرم، مؤكدةً أن عربدة وإجرام الاحتلال لا يردعها إلا المقاومة وتصعيد العمليات البطولية.

وقالت الأحرار إن "هذه الدماء الزكية التي تسيل على تراب الوطن ستزهر صموداً وبطولة ولن يكسر الاحتلال عزائم الثوار أو يخمد لهيب المقاومة".

ودعت الثوار والأحرار في الضفة والقدس، "الذين آمنوا أن فلسطين لن تتحرر إلا بالمقاومة للثورة والانتفاض، فثمن الصمت والسكوت أكبر بكثير من ثمن المقاومة، فلترفع بنادقكم ولتنطلق رصاصاتكم في وجه الاحتلال ولتضعوا حداً لهذا العدوان والاستنزاف المتواصل".