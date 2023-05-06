الهلال السعودي يُغري ميسي بعرض فلكي

تتصاعد وتيرة الأحداث في الساعات الأخيرة بشأن الوجهة المقبلة لليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "ليكيب" أن الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، هو الخيار الأكثر ترجيحا بشأن مستقبل ميسي.

وأضافت أن الهلال السعودي سيقدم عرضا لميسي هو الأعلى على الإطلاق للاعب كرة قدم في التاريخ بعقد يمتد لعدة سنوات.

وأشارت الصحيفة "اللعب في الدوري السعودي أخذ على محمل الجد من المقربين من ميسي، حتى قبل صراع الأمس مع ناديه باريس".

وذكرت ليكيب "هناك عرض للانضمام إلى إنتر ميامي، الذي يملكه ديفيد بيكهام، لكن لا يمثل أولوية في حسابات ميسي".

كما يرغب نادي برشلونة في استعادة النجم الأرجنتيني بعد عامين من رحيله عن جدران الكامب نو، لكن إدارة النادي لا تملك الوسائل المالية الكافية لتحقيق ذلك.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة باريس، عاقبت ميسي بإيقافه أسبوعين عن المباريات والتدريبات مع تغريمه بسبب زيارته الخاطفة دون إذن للنادي السعودي باعتباره سفيرا للترويج للسياحة في المملكة.