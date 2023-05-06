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زلزال قوي يودي بشخص ويدمر منازل في اليابان

الرسالة نت-وكالات

قُتل شخص على الأقل، وأُصيب 21 آخرون، جرّاء زلزال قوي ضرب مناطق وسط اليابان، أمس الجمعة، فيما تبحث فرق الإغاثة عن شخص عالق تحت الأنقاض، إثر انهيار عدد من المنازل.

وضرب الزلزال البالغة شدّته 6,5 درجة في فترة بعد الظهر على عُمق 12 كيلومترا، وفق وكالة الأرصاد اليابانية.

وحذّر خبراء الأرصاد المواطنين من احتمال حصول هزّات ارتدادية أو انزلاق أتربة في الأيام المقبلة، لكنهم استبعدوا خطر حدوث تسونامي.

وسجّلت هزات قوية إضافية يوم أمس، إحداها عند الساعة العاشرة ليلا، وبلغت شدّتها 5,8 درجة.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم السبت (بالتوقيت المحلي)، سجّلت هزة بقوّة 5,5 درجة قبالة سواحل أوموري، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد.

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