مبلغ فلكي قد يُفسد أول صفقات ريال مدريد

يتواصل الجدل حول مستقبل الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط دورتموند، بعدما زعمت تقارير الأسبوع الماضي أن ريال مدريد توصل لاتفاق معه، لضمه خلال الصيف المقبل.

وفي هذا الصدد كتب كريستيان فالك، رئيس قسم كرة القدم في صحيفة "بيلد" الألمانية، في مقاله: "لم يصل أي عرض من ريال مدريد إلى دورتموند حتى الآن، لكن مسؤولي النادي الألماني مستعدون للاتفاق مع الميرينجي على الصفقة".



وأضاف: "من المهم الإشارة إلى أن هناك توقعات بإبرام الصفقة، لكن دورتموند لن يقدم تنازلات بشأن السعر.. إنهم يريدون مبلغًا ثابتًا قدره 120 مليون يورو، ويرتفع بالمتغيرات إلى 150 مليونًا".



وتابع: "رغم أن السعر لا يمثل مشكلة بالنسبة لريال مدريد، لكن ليس واضحًا حتى الآن هل سيحاولون التفاوض بشأنه؟.. يعرف فلورنتينو بيريز (رئيس الريال) أن ليفربول ليس في وضع يسمح له بالمنافسة ودفع هذا السعر، كما أن مانشستر سيتي لم يكن أبدًا خيارًا مطروحًا بالنسبة بيلينجهام".



وختم: "من مصلحة الجميع الوصول إلى اتفاق بشكل عاجل، خاصةً أن وكيل اللاعب يسرع المفاوضات مع ريال مدريد.. وبمجرد أن يجلس الجميع على طاولة واحدة، سيصلون إلى الاتفاق النهائي".